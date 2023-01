Simone Mendes aposta em equipe de Marília Mendonça e músicas para o TikTok no primeiro EP solo

A cantora Simone Mendes lança, nesta quinta-feira (26), a primeira canção do EP da carreira solo. "Cintilante", assim intitulado pela sertaneja, ganhou formas de divulgação e repertório alinhado com o produtor musical Eduardo Pepato, além de uma equipe digital especializada em música — membros da carreira de Marília Mendonça.

Em coletiva de imprensa, realizada nesta terça-feira (24), a sertaneja detalhou como desenhou o novo projeto, além de comentar sobre a permanência da equipe que trabalhava com ela e a irmã.

Simone Mendes Cantora Mantive todo mundo! Como que vou desempregar o povo? É sobre uma parceria de uma vida inteira, todo mundo permaneceu, o empresário é o mesmo, a minha banda é a mesma, assessoria de imprensa é a mesma, contratei só dois backing vocals, uma parte da equipe que cuidava do digital e dos fãs da Marília Mendonça, além do Eduardo Pepato que também era dela

O primeiro vídeo do EP, a canção “Erro Gostoso”, também terá estreia na quinta. Nas semanas seguintes, todas as quintas-feiras, sempre às 11h, Simone apresentará os próximos clipes do projeto: “Dois Fugitivos” (dia 2/2), “Arruma a Mala” (dia 9/2) e “Amnésia do Beijo” (dia 16/2)

Mudança em tom de voz e músicas para TikTok

Simone Mendes disse que um pedido feito pelo produtor musical Eduardo Pepato ao novo repertório foi a redução no tom de voz. A sertaneja é conhecida pelo timbre forte e alto.

"Ele baixou o meu tom. Eu sempre cantei muito alto. Tom de música lá em cima eu ia busca no último. Era uma Pavarotti do sertanejo! O Eduardo baixou. Claro, numa região que sinto conforto, mas que minha voz continha brilhando", ressaltou a sertaneja.

Ainda no bate-papo, Simone Mendes destacou algumas canções do novo trabalho que devem ganhar dancinhas no TikTok. "Acho que a galera vai se apaixonar muito com 'Erro Gostoso'. Vai se identificar com 'Dois Fugitivos', mas vai dançar muito no Tiktok a 'Quadrilha', uma letra sobre um grupo de amigas".

Simone Mendes Cantora Eu precisava vir com uma nova imagem, só que não podia assustar meu público. Eles já estão acostumados com aquela Simone que é engraçada, simples, a cara deles, do povo. Então, mexi no cabelo, mas só um pouquinho na cor. Dei uma pincelada. Tem um stylist que me veste, por isso que tá cheio de nove horas. É um maquiador que deixa a cara mais bonita. Tudo isso para que eu viesse com uma nova imagem

Gravação de DVD

O EP, a ser lançado, é a primeira parte do projeto homônimo, gravado no dia 14 de dezembro de 2022, na Villa Mandacaru, na cidade de Itu (SP), em um registro intimista para 300 convidados. “Escolhi esse nome porque tudo que é cintilante pra mim representa coisa boa, alto astral. Eu me sinto acolhida e abraçada em todos os lugares por onde eu passo. E é isso que estou vivendo”, declarou a cantora.

Para o repertório do EP, Simone elegeu quatro canções inéditas: “Erro Gostoso”, “Dois Fugitivos”, “Arruma a Mala” e “Amnésia do Beijo”.

Para este tão marcante projeto, a cantora convidou dois dos mais experientes profissionais da música sertaneja. Fernando Trevisan “Catatau” assina a direção do projeto “Cintilante”. Em seu currículo, constam trabalhos com Marília Mendonça, Gusttavo Lima, Henrique & Juliano e Chitãozinho & Xororó, entre muitos outros.

"Esse projeto está sendo todo preparado com muito carinho. Escolhi cada faixa com muito amor. E o que me deixa mais feliz é que todos que escutam amam o repertório", antecipa a artista.

Parte do novo repertório já caiu na boca do povo. As músicas “Erro Gostoso” e “Dois Fugitivos”, já divulgadas por Simone, somam mais de 1,5 milhão de visualizações no canal da cantora no YouTube (onde ela tem 4,5 milhões de inscritos). Simone gravou mais nove faixas inéditas, que estarão disponíveis em breve nas plataformas digitais.