Simone Mendes revela que já fez cirurgia íntima

A cantora Simone Mendes publicou, na quinta-feira (19), um vídeo em seu canal do YouTube respondendo pergunta de fãs. Uma das perguntas foi pedindo para ela exibir suas tatuagens, mas a artista disse que só podia mostrar uma no pulso, porque as outras “eram todas escondidas”. No entanto, Simone acabou fazendo uma revelação inusitada.

A artista disse que já passou por uma cirurgia íntima no ânus. "Na minha gravidez tive hemorroida e a hemorroida inflamou tanto que quebrou um ponto do c*. Fui ao médico, o doutor fez a cirurgia, e o c* ficou bonitinho, tudo organizado".

Simone contou que após dois anos da cirurgia, ela nunca tinha retornado ao médico. No entanto, acabou encontrando o profissional e a esposa dele no aniversário de uma amiga.

“Quando eu vi os dois eu falei: ‘Só duas pessoas conhecem esse c* aqui: é meu marido e teu marido”, disse, bem-humorada. “É vergonhoso a pessoa operar a roda com um desconhecido. Mas agora está tudo bem, sob controle”.

Perguntas de seguidores

No vídeo, Simone ainda respondeu uma pergunta sobre autoaceitação, e confessou que não se aceita do jeito que é, e vive “brigando com a balança”.

“Não me aceito do jeito que sou. Sou uma pessoa que vive brigando com a balança, vocês sabem muito bem disso. Vivo nessa constante busca pela perda de peso. Emagreço e engordo, vivo nessa onda porque não me aceito assim”.