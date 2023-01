Gloria Groove lança clipe de 'Proibidona' com Anitta e Valesca Popozuda; assista

Gloria Groove começa o ano com o repertório voltado ao funk. A primeira faixa do projeto "Futuro Fluxo" já está disponível nas plataformas digitais e reúne GG com Anitta e Valesca Popozuda em "Proibidona".

"Nada mais bonito e encorajador para iniciar uma era no funk do que ter a bênção dessas duas mulheres que, cada uma à sua maneira, deixaram uma marca eterna na história do que a gente conhece como funk brasileiro. Funk não é julgamento, funk é amor e liberdade", comentou Gloria Groove.

Assista:

Pela primeira vez, a drag queen revelou a música antes do lançamento oficial, no "Ensaio da Anitta", realizado no último domingo (15), em São Paulo.

"Desde que ouvi Proibidona pela primeira vez, fiquei viciada! A música é um funk delicioso, que com Gloria e Valesca promete não deixar ninguém parado", elogiou Anitta.

Valesca Popozuda vibrou com o convite para participar da produção audiovisual. "Quando a Gloria me convidou pra fazer o feat., eu fiquei lisonjeada porque sou fã e admiro muito as duas artistas. Essa música é também uma celebração à minha trajetória no funk. Estou em êxtase! Estou muito feliz".