Novo evento de piseiro chega a Fortaleza no mês de março; veja atrações

Os fãs de piseiro, som derivado do forró, podem anotar no calendário de eventos uma nova festa no Ceará. O "Festival Pizro" acontecerá em Fortaleza no mês de março.

A coluna recebeu informação que a festa foi marcada para acontecer no dia 18, um sábado. A festa terá a temática "Vamos Viver".

Atrações confirmadas:

João Gomes

Tarcísio do Acordeon

Vitor Fernandes

Iguinho e Lulinha

Fabinho Testado

Além da capital cearense, outras cidades vão receber a festa. A agenda percorre Teresina (PI), João Ipatinga (PB), Vitória da Conquista (BA), Belém (PA) e Barreiras (BA).

O evento ainda acontece fora do País, nas cidades de Porto e Lisboa, em Portugal.

É a segunda festa destinada ao piseiro realizada na capital cearense. Em 2022, a cidade foi palco da estreia do "Viiixe - Forró e piseiro", evento liderado pelo cantor Xand Avião.