Retorno musical? Simaria publica fotos com cantor e produtor musical espanhol

Sem revelar a localização, a cantora Simaria apareceu no Instagram com dois nomes da música espanhola. Em Stories postados nesta terça-feira (17), a sertaneja fez selfies com o cantor Luis Ramiro e com o produtor Pablo Cebrian.

Desde o fim da dupla com a irmã Simone, a cantora Simaria não revelou que destino tomaria na música. Apenas pontuou, por assessoria, que retomaria algo em 2023. Foi especulado no meio musical até que ela deixaria o sertanejo.

Quem são as pessoas em foto de Simaria?

Luis Ramiro é um cantor e compositor espanhol. No ano de 2012, ele ganhou o "Premios Guilles" como melhor letrista. Luis Ramiro já dividiu palco com Marwan, Carlos Chaouen e Conchita. Atualmente, ele divulga o álbum de carreira "Luis Ramiro 2029".

O repertório do espanhol é voltado aos gêneros pop, rock e latino.

Pablo Cebrian é compositor e produtor musical espanhol. Ele produziu mais de 100 discos para artistas como David Bisbal, Manuel Carrasco, Sergio Dalma, Nach & Residente, Aitana, Álex Ubago e Raphael.

O produtor é ainda criador da produtora musical Arcadia Music.

Apesar das imagens na rede social, a cantora baiana não revelou se está gravando algum trabalho musical com os espanhóis.