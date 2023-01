Simaria posta foto nas Ilhas Maldivas após declaração de Simone na TV

Longe dos palcos, a cantora Simaria apareceu em praia das Ilhas Maldivas e deixou uma mensagem reflexiva aos fãs, nesta segunda-feira (16).

"Nossa mente nunca está bem a não ser quando está em paz consigo mesma", publicou Simaria. Em seguida, um fã comentou a mensagem: "Se Simaria está em paz os fãs dela também estão".

Após a mensagem do seguidor, A sertaneja respondeu: "Fiquem tranquilos, estou bem".

A mensagem da coleguinha, assim chamada pelos fãs, surge após fala de Simone — irmã da sertaneja — sobre a relação delas no programa "Domingão".

"Você conhece uma música do Gusttavo Lima? 'Lembrei que estou bloqueado...' [risos]. Ela é o amor da minha vida, eu devo a ela muito do que sou hoje. Se ela estiver triste comigo por algum motivo, me perdoe. Minha porta, meu celular, meu amor por você sempre vai estar de pé porque você é uma das coisa mais importantes que tenho na minha vida", falou Simone.

Pedido de perdão

Ainda no programa, Simone pediu perdão à irmã e deu a entender que elas estão distantes, desde a separação da dupla enquanto artistas.

