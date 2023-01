Simone Mendes fala sobre Simaria e pede perdão à irmã: 'meu amor por você sempre vai estar de pé'

A cantora Simone Mendes foi ao Domingão do Huck falar sobre a carreira solo e revelou como está sua relação atualmente com Simaria. Simone pediu perdão à irmã e deu a entender que elas estão distantes, desde a separação da dupla enquanto artistas.

"Ela é o amor da minha vida, eu devo a ela muito do que sou hoje. Se ela estiver triste comigo por algum motivo me perdoe. Meu amor por você sempre vai estar de pé porque você é uma das coisas mais importantes que tenho na minha vida.", disse em rede nacional, neste domingo (15).

Legenda: Em 2022, relação da dupla sertaneja começou a estremecer Foto: Divulgação

Simone ainda falou que Simaria não queria continuar cantando e brincou que agora está "bloqueada": "Na verdade o que acontece é que a vida da gente é feita de ciclos e o meu e da minha irmã chegou. Ela não queria continuar mais cantando, e ela tá muito feliz da forma que ela tá, com os filhos dela, coisa que ela gosta muito e eu continuar cantando. Eu entendi que a música me move, é meu combustível de alegria, eu amo estar no palco e receber o carinho do povo, eu não conseguiria parar”, descreveu.

Simone Mendes “Você conhece a música do Gusttavo Lima? Eu tô bloqueado (risos)"

FIM DA DUPLA

Simone e Simaria anunciaram a separação da dupla em agosto de 2022. Foram 10 anos da parceria que chegou ao fim após Simaria conceder entrevista expondo uma série de divergências com a irmã nos bastidores.

Em outubro, Simaria negou ao Fantástico que tivesse rivalidade com Simone. "É como um casamento que chega uma hora que já não dá mais", disse Simaria sobre o término da dupla.