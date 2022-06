Relembre seis vezes que Simone e Simaria discutiram publicamente

As irmãs e cantoras Simone e Simaria são conhecidas pela irreverência, bom humor e até mesmo por protagonizarem discussões diante das câmeras. Nos últimos anos, pelo menos seis episódios de discussão entre elas se tornaram de conhecimento dos fãs.

Um dos desentendimentos de maior repercussão entre a dupla foi durante a gravação de um programa. As irmãs se alfinetaram e a gravação precisou ser suspensa, no último mês de maio. Já na última sexta-feira (10), mais um climão surgiu entre elas diante do público, enquanto se apresentavam no São João de Caruaru, em Pernambuco.

Simone comandou parte da apresentação sozinha, porque Simaria não chegou a tempo. Já na reta final, Simaria subiu no palco e participou da apresentação alegando que tinha passado mal. Quando Simone tentou se despedir do público, a irmã puxou mais músicas, gerando uma situação de desconforto.

A apresentação precisava terminar às 2h, porque outros artistas estavam programas para subir ao palco do festival. Os fãs chegaram a comentar nas redes sociais que sentiram uma "energia caótica" entre as artistas.

Confira os momentos:

BATE-BOCA

Em maio, na briga durante a gravação do Programa do Ratinho, chegou a vazar um áudio das duas se alfinetando. Simaria disse estar cansada de ser bloqueada pela irmã. Simaria ainda disse estar afônica, porque além dos filhos, cuidava da parte administrativa inteira da banda.

Simone disparou que se fosse para afinar, era melhor a irmã não cantar. Ratinho levou as duas ao camarim para tentar acalmar os ânimos.

Dias depois, as irmãs comentaram o episódio: "Nós somos duas irmãs que nos amamos acima de qualquer coisa. Vocês já conhecem nossa história de vida, tudo que passamos pra chegar aqui. Só que, naquele momento, tinha algo que precisava ser resolvido. E aí foi resolvido no microfone, o que é algo que a gente não faz. A gente sempre resolve nossas coisas no camarim, em casa", disse Simone.

PARTICIPAÇÃO EM PODCAST

Um mês antes, a relação de Simone e Simaria já tinha sido assunto devido a uma conversa durante a gravação do PodDelas, apresentado pelas influenciadoras Boo Unzueta e Tata Estaniecki.

Simone disse que se incomodava com a forma de Simaria se vestir, e que esse tema já rendeu discussões entre a dupla: "A Simaria tem esse jeito, ela gosta de moda, gosta de sensualizar, gosta de decote. Sempre gostou de sensualizar, e eu sempre peguei no pé, por ciúme".

Simaria rebateu falando que não era a roupa que vestia que a definia. "Não é minha roupa, não é a minha forma de falar, é o meu coração e só quem conhece meu coração é Deus", disse.

CENAS REGRAVADAS

Também em 2019, as cantoras também se estranharam durante a gravação no programa global Tamanho Família e tiveram que regravar uma cena.

A confusão começou quando tiveram que cumprir um desafio em que Simone fazia desenhos de Simaria e tinha que descobrir o que eles significavam. Então Simone acreditou que a irmã não levava a ação a sério: "Não é para fazer graça. Ou você vai brincar direito ou não vai".

DISCUSSÃO EM ORLANDO

No mesmo ano, as irmãs revelaram terem discutido em Orlando, por conta e um pagamento de uma corrida de aplicativo. Simone contou detalhes da confusão: "Eu disse 'você tem que pagar para mim'. Ela não queria e eu disse que ela tinha mais dinheiro do que eu".

Simaria rebateu publicamente: "Ela é folgada. Vocês não estão entendendo. A bicha é safada, milionária. Tem um monte de imóvel". Simaria ainda disse "Eu a amo do fundo da alma. A gente briga de vez em quando, mas a gente se ama e se entenda. A gente só quer o melhor uma para outra. É natural. Todo irmão briga".

THE VOICE

Em janeiro de 2018, durante apresentação de uma participante no programa The Voice, as juradas não entraram em consenso para virar a cadeira. Quando finalmente viram a participante, souberam que a menina se tratava de uma fã delas e que tinha cantado uma música da dupla antes de subir no palco.

Ainda em 2018, a cantora Simaria chegou a ficar meses afastada dos palcos devido a uma tuberculose. Na época, Simone cumpriu parte da agenda de shows se apresentando sem a companhia da irmã. Rumores acerca de uma possível separação da dupla surgiram, mas foram novamente descartados.