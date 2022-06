Simaria chega atrasa em show de Caruaru e ignora Simone durante tentativas de encerrar o show

O show da dupla Simone e Simaria no São João de Caruaru teve uma "energia caótica", segundo fãs nas redes sociais. Na madrugada deste sábado (11), Simaria chegou 1h20 atrasada, quase no fim da apresentação, e fez com o evento se estendesse, ignorando as tentativas da irmã de ir embora.

No começo do show, Simone explicou que Simaria não havia acordado bem, mas que já tinha melhorado e estava a caminho. "Cheguei chegando e vim de vermelho porque sou a cereja desse bolo", brincou Simaria ao chegar.

"Esse meu atraso hoje tem uma explicação: só Deus sabe o que eu venho passando internamente por trás dessa artista aqui. É muita luta, é muita dor. Mas ainda assim eu me levanto. Sabe por quê? Porque eu sou a filha de Deus, a filha amada do Senhor", comentou.

Elas cantaram três musicas e Simone tentou encerrar o show, avisando que era chegada a hora de ir embora. A outra cantora rebateu e disse que "ganhou mais tempo".

Confira os momentos:

"Obrigada Caruaru! Tchau!", disse Simone ao tentar finalizar a performance pela segunda vez, ao passo que a irmã respondeu: "Mais uma Simone, 'guenta aí!' Pelo menos mais umas três".

Fãs ficaram intrigados com a situação e comentaram o caso nas redes sociais. O Uol procurou a assessoria da dupla, que ainda não se pronunciou sobre o evento.