Fã é baleado por PM em show da dupla Henrique e Juliano em Goiânia

Um jovem de 27 anos foi baleado por um PM no show da dupla Henrique e Juliano, em Goiânia, no último domingo (5). O evento no Estádio Serra Dourada ainda foi marcado por empurrões, furtos e até sexo em público, segundo vídeos que começaram a circular na internet no decorrer desta semana. As informações são do G1.

A vítima baleada é Francis Junio Ribeiro, ferido com três tiros após trocar empurrões com outro homem. Até a quarta-feira (8), ele permanecia internado em estado grave no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo). Já o policial que efetuou os disparos, o soldado Pedro Henrique Cândido Negreiro, de 32 anos, foi preso na segunda-feira (6).

Em depoimento à Polícia Civil, ele disse que uma pessoa tentou pegar a arma de sua cintura, foi jogado no chão e atirou para cima para se defender, mas que não percebeu se o tiro acertou alguém. Um vídeo passou a circular nas redes sociais mostra Francis Junio Ribeiro, de 27 anos, caído no chão após a confusão.

A defesa do PM disse que não irá se pronunciar até o encerramento do inquérito policial. A organização do evento disse, em nota, que “o Policial Militar responsável pelos disparos assinou o termo de responsabilidade/formulário de identificação de armamento para entrar com a arma registrada no evento”. O comunicado diz ainda que está prestando apoio à família.

Furtos

O evento também contou com furtos de joias e celulares. Um homem, que preferiu não se identificar, aparece em uma filmagem tendo a corrente de ouro sendo furtada do pescoço.

Três homens foram presos suspeitos de furtar correntes e relógios durante o show. O trio foi reconhecido e localizado por policiais militares após o vídeo viralizar na internet. A polícia ainda faz buscas por outros dois homens.

Ao todo, foram recuperadas cinco correntes de ouro. As joias foram levadas para a Central de Flagrantes da Polícia Civil e os donos podem recuperar as correntes após provar a propriedade, que pode ser de uma foto antiga usando a joia. Sexo Cenas de sexo também foram gravadas no show. Um casal foi flagrado perto de uma grade dentro do evento. As imagens caíram na internet e geraram revolta, principalmente porque mostram o rosto da mulher. Em um post no Twitter, uma internauta diz que não faz a "mínima ideia do que é ser exposta desse jeito", e muito menos o que a mulher deve estar passando no momento.