Marília Mendonça reclamou que prefeituras não aceitavam shows gratuitos dela, em 2019

Em meio às polêmicas de denúncias de desvios de verba em show de sertanejos, que estourou nas últimas duas semanas, internautas "desenterraram" tuítes antigos de Marília Mendonça, sertaneja falecida em novembro de 2021. Nas publicações de 2019, a "Rainha da Sofrência" criticava gestões públicas que não valorizaram a cidade e não aceitavam shows "sem incentivozinho".

Mendonça soltou o verbo pois à época ela estava tendo dificuldade em levar seu projeto gratuito, o "Todos os Cantos", para algumas cidades. Os eventos eram gratuitos e realizados em locais públicos de municípios do Brasil, como praças. A cantora veio inclusive a Fortaleza, na Praça Verde.

Legenda: Marília fez a denúncia no seu Twitter à época Foto: Reprodução

"O projeto ‘Todos os cantos’ é feito todo de boas intenções, pena que não é valorizado por quem mais deveria valorizar: os próprios líderes da cidade e de estado que têm sua casa exposta e valorizada pro mundo todo e SEM INCENTIVOZINHO, hein? Difícil!", publicou

A artista ainda continuou o desabafo: "Se estivéssemos pedindo dinheiro, eu entenderia. Agora: 'ei, quero valorizar o turismo na sua cidade, trazendo um show grátis pra sua população, posso?' Porta na cara! Não fazem e não deixam que façam! Ok… Aqui a luta não para".

Cachês polêmicos

Atualmente, a cena musical vive momento em que artistas sertanejos estão sob holofote por receberem cachês milionários para festas em cidades pequenas

Zé Neto, da dupla com Cristiano, e Gusttavo Lima são os principais cantores que vêm recebendo crítica. Na última semana, uma série de polêmicas envolvendo a contratação de sertanejos por prefeituras de municípios do interior veio à tona, diante da incompatibilidade do cachê com a realidade orçamentária das administrações públicas.

Gusttavo Lima teve um show em Teolândia (BA) cancelado, onde receberia um cachê de R$ 704 mil. No total, a pequena prefeitura do sul da Bahia, que inclusive foi uma das mais afetadas com as enchentes em solo baiano no fim de 2021, publicou, via Diário Oficial, que todo o festival onde o artista se apresentaria custaria R$ 2,3 milhões, entre cofre público e parcerias privadas.