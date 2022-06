Pai de Anitta foi atendido por médica que recusou cargo no Ministério da Saúde

A cantora Anitta utilizou as redes sociais para agradecer a recuperação do pai, Mauro Machado, que passou por cirurgia comandada pela cardiologista Ludhmilla Hajjar no último fim de semana. Segundo ela, a decisão foi esperar para contar aos fãs, já que a cirurgia era delicada.

"Hoje acordamos com boas respostas e só temos a agradecer. Deus do impossível e dos milagres", publicou ainda na segunda-feira (6) no Twitter. Enquanto isso, no Instagram, agradeceu Ludhmilla ao publicar uma foto com ela.

Mas essa, inclusive, não é a primeira vez que Ludhmilla ganha destaque na imprensa nacional. No ano passado, ela virou assunto ao declinar o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde.

Análise de proposta

A médica chegou a se reunir para analisar a proposta de assumir o cargo após a saída do general Eduardo Pazuello. Em entrevista na época, ela revelou que tinha expectativas na pandemia e baseava as próprias ações na ciência.

"O que eu vi, escrevi e aprendi está acima de qualquer ideologia, está em cima de qualquer expectativa que não está pautada na ciência. Essa é minha posição, a posição que vou seguir a vida toda. Pautei minha vida toda nos estudos e na ciência", disse em entrevista à CNN.

Ludhmilla já atendeu autoridades políticas como os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli e Gilmar Mendes e os deputados Arthur Lira (PP-AL), Hildo Rocha (MDB-MA) e Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Famosos atendidos

Entre famosos, a lista dela também é extensa. Ludhmilla atendeu Geraldo Luís, que passou 11 dias internado com Covid-19, e Edson, da dupla sertaneja com Hudson.

"Depois de Deus, ela! Hoje a médica Ludhmila Hajjar, combatente contra o Covid-19, que me salvou. Sua equipe sempre presente nesses dias em minha vida", disse o jornalista Geraldo Luís.

Além disso, ela acompanha de perto a comediante Tatá Werneck e já realizou uma cirurgia cardíaca na mãe da cantora e ex-BBB Juliette.