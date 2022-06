Pai de Anitta passa por cirurgia delicada após dia de tensão: 'Deus do impossível e dos milagres'

Mauro Machado, o pai da cantora Anitta, passou por cirurgia delicada, no domingo (5). Nos últimos dias, a carioca chegou a postar relatos aflitos, mas sem revelar o que passava. Nesta segunda-feira (6), ela postou uma foto de "Painitto" internado — assim chamado carinhosamente pela família— com mensagens de agradecimentos aos fãs.

"Escolhemos não falar nada antes, pois tudo aconteceu muito de repente e tinha uma cirurgia delicada pela frente. Hoje acordamos com boas respostas e só temos a agradecer. Deus do impossível e dos milagres. Obrigada pelo carinho de todos", publicou a cantora sem revelar os motivos da cirurgia do pai.

Anitta rezou muito pela melhora do pai

Em seguida, Anitta falou que rezou muito pela melhora do pai e agradeceu o apoio dos fãs.

"Hoje é um dia mais positivo pra nós depois de uma noite de muita reza. Passada a primeira fase exatamente como os médicos precisavam que fosse, meu pai pediu pra mandar esta foto agradecendo a rede de orações que todos vocês fizeram ontem", declarou Anitta.