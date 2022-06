'CPI dos sertanejos': Anitta revela já ter recebido propostas para desviar verbas públicas

A cantora Anitta, de 29 anos, afirmou já ter recebido e recusado propostas para desvio de verbas públicas, em entrevista ao Fantástico, que vai ao ar neste domingo (5), às 20h30, na TV Globo.

Atualmente, são investigados diversos shows de sertanejos contratados pelas prefeituras sem licitações e com cachês superfaturados.

Foi um comentário contra a cantora que despertou o olhar para a investigação de casos em Roraima, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso.

Na entrevista ao programa, Anitta revelou que já foi sondada para usar verba pública.

"Eu já recebi propostas, eu e meu irmão. Você cobra tanto, aí eu vou e pego um pedaço. Eu falei não", relatou ao programa.

Veja a cronologia do conflito

A crítica de Zé Neto a uma tatuagem de Anitta e à Lei Rouanet viraram assunto nas redes sociais no mês de maio e desencadearam debates sobre custeio de eventos com verba pública. Os shows sertanejos bancados por prefeituras viraram até hashtag #CPIdoSertanejo.

Um dos afetados com a discussão foi o sertanejo Gusttavo Lima, que teve show suspenso e outros investigados pelo Ministério Público.

Veja cronologia dos fatos:

Dia 12 de maio

Legenda: Zé Neto atingiu fãs da cantora Anitta por comentário sobre tatuagem Foto: Reprodução/Instagram

Durante show em Sorriso (MT), o sertanejo Zé Neto fez um discurso ironizando a "tatuagem no t..." de Anitta e dizendo que ele e o parceiro de palco, o cantor Cristiano, são artistas que "não dependem da Lei Rouanet".

O sertanejo virou alvo dos fãs de Anitta nas redes, além de ter sido exposto por falar da Lei Rouanet — sendo que a dupla faz apresentação com verbas de prefeituras, inclusive em Sorriso, por R$ 400 mil.

21 de maio

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, recuou e se desculpou após criticar Anitta em um show. Em uma série de vídeos e um texto publicado em seu Instagram, Zé Neto disse que nunca quis incitar o ódio e que só queria mostrar um novo ponto de vista.

“É muito fácil atacar alguém e ver o povo vibrar com isso. Nunca foi essa a minha intenção. Só quis mostrar um outro ponto de vista. Mas respeito a opinião de cada um. Entendi que o ódio não trás nada a ninguém”, disse o cantor.

29 de maio

Com as discussões em cima dos shows pagos com dinheiro público, o foco passou para Gusttavo Lima, que teve os maiores cachês revelados até agora. Três contratações são alvo do Ministério Público — o sertanejo não é investigado, mas sim as prefeituras.

No mesmo dia, Anitta chegou a soltar no Twitter: "E eu achando que tava só fazendo uma tatuagem no tororó“.

30 de maio

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) abriu um inquérito civil para apurar supostas irregularidades referentes a gastos com a festa de aniversário de Magé, na Baixada Fluminense. Uma das atrações contratadas é o cantor sertanejo Gusttavo Lima.

Legenda: Artista cumpriria agenda na 30ª Cavalgada do Senhor Bom Jesus Foto: Reprodução/Redes sociais

Outro evento atingindo pela repercussão do alto cachê do sertanejo foi na cidade de Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas Gerais. O Município cancelou a apresentação do cantor, que custaria aos cofres da cidade o valor de R$ 1,2 milhão.

Em um vídeo divulgado em rede social da Prefeitura da de Conceição do Mato Dentro, o prefeito Zé Fernando (MDB), afirmou que a festa "foi envolvida em uma guerra político-partidária, que nada tem a ver com a cidade".

31 de maio

Legenda: Cantor chegou a se emocionar em transmissão Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Gusttavo Lima desabafou no Instagram, na noite de segunda-feira (30), sobre a contratação de shows públicos com altos cachês agendados em cidades de Minas Gerais e Rio de Janeiro. O Ministério Público investiga a cobrança dos valores em diferentes prefeituras.