Roberta Miranda defende Anitta em conflito com sertanejos

A cantora Roberta Miranda saiu em defesa de Anitta. Em matéria do Uol Splash, a sertaneja declarou que o conflito com sertanejo Zé Neto, dupla de Cristiano, é "inveja" da carreira da cantora carioca.

"Vou estar sempre de mãos dadas com ela. Por que criticar a Anitta? O corpo é dela, a vida é dela, ela faz tatuagem onde ela quiser", declarou Roberta Miranda.

Sobre as falas do sertanejo, Roberta Miranda disparou: "A inveja é que hoje ela é uma excelente marqueteira. Alguns machistas de m.... querem que ela seja enterrada num buraco, mas ela sempre se recupera. Uma mulher de sucesso incomoda os homens, eles ficam acuados".

Pioneira nos anos 1980

A cantora Roberta Miranda foi uma das pioneiras na música sertaneja na luta por espaço para mulheres nos principais palcos do país.

Iniciando sua carreira na década de 1980, a sertaneja enfrentou o machismo com muita mais força. "Era 100 vezes pior quando comecei. Cada homem que me olhava com desdém, me chamava de 'paraíba' ou 'jacu', eu me provava pelo talento", detalhou em entrevista.