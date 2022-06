Wesley Safadão doa R$ 200 mil, e Solange Almeida 1 tonelada de alimentos para vítimas de Recife

Cantores de forró iniciaram uma corrente do bem em prol das vítimas das chuvas na cidade Recife (PE). Nomes como Wesley Safadão e Solange Almeida fizeram doações e iniciaram campanha nas redes sociais.

Safadão doou R$ 200 mil para o Instituto Fábrica do Bem. O cantor ainda divulgou o pix de duas famílias desabrigadas que perderam moradias.

A cantora Solange Almeida também se mobilizou pelas vítimas das chuvas. Ela fez a doação de uma tonelada de alimentos para Central Única das Favelas (Cufa).

Doação de cachê

A Banda Limão com Mel irá realizar show em Recife na sexta-feira (3). O grupo de forró irá doar o cachê da festa para projetos sociais que estão ajudando vítimas das chuvas. Além disso, eles iniciaram uma campanha de arrecadação de donativos a serem entregues no local do evento.

Os cantores João Gomes e Nattan também divulgaram diferentes projetos sociais que estão recebendo doações em pix e alimentos não perecíveis.