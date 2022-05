Chuvas no Grande Recife causam mortes, deslizamentos e fechamento de shoppings

A cidade de Recife e a Região Metropolitana estão em alerta vermelho devido às intensas chuvas nas últimas horas. Alagamentos e deslizamentos fazem vítimas e mudam a rotina dos estabelecimentos comerciais. Até o início da tarde deste sábado (28), cerca de 30 pessoas morreram.

Parte das mortes aconteceram no Jardim Monte Verde, no Ibura, na Zona Sul do Recife. Em Camaragibe, Região Metropolitana, três pessoas morreram após um deslizamento de barreira na manhã durante a manhã.

Dentre os mortos há ainda vítimas que recebiam atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Ibura. Até o momento há confirmação que crianças fazem parte da lista de vítimas.

Na manhã deste sábado, os dois principais shoppings da cidade emitiram comunicados para informar suspensão do atendimento. Por nota, os centros comerciais destacam que a decisão é baseada em prol da segurança dos colaboradores e clientes.

Legenda: Por nota, os centros comerciais destacam que a decisão é baseada em prol da segurança dos colaboradores e clientes. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Serviços de entrega on-line considerados não-essenciais também foram suspensos.

Foto: VC/Repórter

MURO CEDE E CANAL TRANSBORDA

Um muro de 30 metros, do Aeroporto Internacional do Recife, cedeu. Conforme nota divulgada pelo aeroporto, no local da queda foi instalada uma cerca provisória e equipes de vigilância acionadas até o local. O funcionamento não fou suspenso.

A situação alarmante se repete na Avenida Agamenon Magalhães, uma das principais vias da cidade. O canal transbordou e alagou por completo as ruas no entorno, impossibilitando o tráfego na região.

Em menos de 12 horas, a Defesa Civil do Recife recebeu quase 200 chamados da população.

O deputado federal Felipe Carreras informou nas redes sociais dele que o Ministério do Desenvolvimento Regional se comprometeu a enviar equipes para Pernambuco. Até o momento, não está descartada também a presença das Forças Armadas.

SOTERRAMENTO

Um homem de 18 anos morreu soterrado em um deslizamento de uma barreira no Córrego do Jenipapo, no Recife (PE). O acidente ocorreu por volta das 4h da manhã, em meio às fortes chuvas que atingem a região metropolitana. Outras duas pessoas ficaram feridas.

O deslizamento fez com que a terra invadisse um terreno com duas casas, onde maravam sete pessoas. Em uma das residências, quatro moradores conseguiram sair sem se machucar.

Na outra casa havia um casal e o filho, o rapaz de 18 anos. Os pais foram socorridos com vida, mas o jovem ficou soterrado.

O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de Claudemir Barbosa por volta das 9h.