Saiba como ajudar as vítimas das enchentes em Pernambuco

Instituições públicas, privadas e da sociedade civil estão reunindo donativos para ajudar as vítimas das enchentes na Grande Recife, em Pernambuco. Até agora, já foram pelo menos 30 mortos no Estado por conta das fortes chuvas que provocaram enchentes e deslizamentos de terra.

O Diário do Nordeste preparou uma lista de opções para quem está longe, mas quer ajudar as vítimas.

Arquidiocese de Olinda e Recife

A Cáritas Arquidiocesana de Olinda e Recife tem uma conta onde recebe doações.

Banco do Brasil

Agência: 5740-1

Conta: 60.691-0

Pix: 29420681000129

Mãos Solidárias Pernambuco

Além de receber doações em Recife, o grupo está recebendo valores financeiros por Pix.

Pix: 09.423.270.0001.80

Casa de Maria de Olinda

As doações também pode ser feitas por Pix.

Pix: 81985367241

Ajude PE

Os valores doados serão usados para adquirir alimentos e agasalhos para as vítimas.

Pix: ajudepeoficial@gmail.com

Gris Espaço Solidário e Lúdico e a Associação de Moradores da Várzea

Vítimas estão sendo acolhidas e precisam de doações, tanto de alimentos quanto de roupas.

Pix: 81982314011

Central Única das Favelas de Pernambuco (Cufa-PE)

Doações podem ser feitas por duas formas.

Nu Pagamentos 260

Agência: 0001

Conta:56883499-8

Pix CNPJ: 35.433.107/0001-08

CHUVAS NA GRANDE RECIFE

Até o início da tarde deste sábado (28), 30 pessoas morreram em Recife e na região metropolitana da Capital. Na região, além de deslizamentos de terra, foram registrados alagamentos, quedas de árvores e muros.

Desde o último domingo (22), enchentes têm castigado os pernambucanos. Nas últimas horas, no entanto, a situação ficou ainda mais crítica com chuvas que superam 100 milímetros (mm), chegando a 150 mm em Recife.

Parte das mortes aconteceram no Jardim Monte Verde, no Ibura, na Zona Sul do Recife. Em Camaragibe, Região Metropolitana, três pessoas morreram após um deslizamento de barreira durante a manhã.

Dentre os mortos há ainda vítimas que recebiam atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Ibura. Cerca de mil pessoas estão desabrigadas.