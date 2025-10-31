Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

enchente na índia

Mundo

Forte enchente na Índia deixa mortos e desaparecidos; assista ao vídeo

Imagens da enchente mostram a força da lama durante a passagem pelo vilarejo e os escombros deixados no local

Redação 05 de Agosto de 2025
Vídeo enchentes Texas

Mundo

Vídeos mostram cenários de devastação e busca por sobreviventes após enchente no Texas; veja

Já foram registrados 109 mortos e 160 pessoas desaparecidas

Redação e AFP 08 de Julho de 2025
Imagem de um dormitório em estado de destruição, com vários beliches de metal revirados e cobertos por lama e objetos espalhados. As camas estão desorganizadas, com colchões sujos, roupas de cama e pertences pessoais molhados e jogados no chão. A terra e a lama cobrem o piso, indicando que o local foi afetado por uma enchente. As janelas mostram árvores do lado de fora, sugerindo que o local está em uma área arborizada. Fotografias e objetos pessoais ainda estão afixados nas paredes, contrastando com o cenário de devastação no interior do cômodo.

Mundo

Fotos mostram destruição de casas após enchente no Texas; mais de 50 pessoas morreram

Um grupo de mais de 20 meninas está desaparecido; elas participavam de acampamento

Redação 06 de Julho de 2025
Carro parcialmente submerso no Rio Caí

País

Chuvas intensas no RS deixam dois mortos e mais de 2 mil pessoas fora de casa

Governador anunciou reunião com diretoria do Banrisul sobre suspensão da negativação e protesto de todos os produtores com crédito rural

Agência Brasil 19 de Junho de 2025
Simone Mendes e Deolane Bezerra compartilharam nas redes sociais os danos causados pela chuva de granizo em São Paulo

País

Chuva de granizo danifica casas de Simone Mendes e Deolane no Alphaville em SP

As duas compartilharam momentos de tensão nas redes sociais com as infiltrações causadas pelo temporal

Redação 11 de Fevereiro de 2025
Até o momento, pelo menos 300 pessoas estão desabrigadas após as fortes chuvas que assolam Peruíbe (SP)

País

Chuvas fortes causam inundações em Peruíbe, litoral paulista, e deixa cerca de 300 pessoas desabrigadas

Cidade sofre com erosão, pontos de alagamento e enxurrada após “precipitação pluviométrica de alta intensidade”

Redação 09 de Janeiro de 2025
Número de vítimas pode ser maior já que há muitos desaparecidos, apontam autoridades espanholas

Mundo

Enchente na Espanha deixa pelo menos 95 mortos, muitos desaparecidos e diversos edifícios destruídos

Fenômeno meteorológico é o maior em número de vítimas no país europeu desde agosto de 1996

Diário do Nordeste / AFP 30 de Outubro de 2024
Cubanos conversam à noite em uma rua durante um apagão nacional causado por uma falha na rede em Havana

Mundo

Sem luz há mais de dois dias, Cuba espera chegada de furacão Oscar

Nação no Caribe teve terceira interrupção na energia elétrica desde sexta-feira

Redação 20 de Outubro de 2024
Chuvas intensas no Nepal deixam pelo menos 200 mortos em três dias

Mundo

Chuvas intensas no Nepal deixam pelo menos 200 mortos em três dias

O balanço anterior era de 192 mortos e 31 desaparecidos

Diário do Nordeste/AFP 30 de Setembro de 2024
Aviões em área alagada do aeroporto Salgado Filho

País

Fechado há um mês devido às enchentes no RS, Aeroporto de Porto Alegre só deve reabrir no Natal

Voos comerciais têm sido operados pela Base Aérea de Canoas, na Região Metropolitana

Redação 03 de Junho de 2024
