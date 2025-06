Chuvas intensas no RS deixam dois mortos e mais de 2 mil pessoas fora de casa

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o último fim de semana já causaram duas mortes e deixaram uma pessoa desaparecida. Conforme a Defesa Civil estadual, até a manhã de quarta-feira (18), o número de desalojados chegava a 1.336, enquanto cerca de 1 mil pessoas estão abrigadas temporariamente em espaços públicos ou de entidades assistenciais.

Um dos óbitos ocorreu em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, a cerca de 100 quilômetros de Porto Alegre. A vítima, um jovem de 22 anos, cujo nome não foi divulgado, foi encontrada em um carro parcialmente submerso no Rio Caí.

O veículo foi arrastado ao tentar cruzar a Ponte da Cooperação, estrutura provisória que liga Nova Petrópolis a Caxias do Sul e que foi parcialmente destruída pela força da água. A ponte havia sido construída como alternativa à da BR-116, levada pelas enchentes de 2024.

A outra morte foi registrada em Candelária, na Região dos Vales. Geneci da Rosa, de 54 anos, teve o carro levado pela correnteza ao atravessar uma ponte na manhã de terça-feira (17). Seu corpo foi encontrado mais tarde. O marido dela, que também estava no veículo, segue desaparecido.

Ao menos 51 dos 497 municípios do estado relataram danos ou ocorrências relacionadas às chuvas. Em Canoas, na região metropolitana, 89 pessoas estão desalojadas e outras 28 estão desabrigadas. O prefeito Airton Souza informou, por meio de vídeo, que pelo menos 29 escolas da cidade sofreram destelhamentos parciais.

A infraestrutura viária também foi afetada: 16 rodovias estaduais estão totalmente bloqueadas, e outras seis têm interdições parciais.

Governo em alerta

Legenda: Eduardo Leite com membros da Defesa Civil acompanhando situação das chuvas no RS Foto: Reprodução/X

Em publicação nas redes sociais, o governador Eduardo Leite destacou que, desde o fim de semana, algumas áreas já acumulam mais de 350 milímetros de chuva, especialmente no noroeste gaúcho.

É claro que isso traz muitos transtornos, mas para fazer uma comparação – é importante para as pessoas, pela memória que elas têm [dos temporais que castigaram o estado há pouco mais de um ano]. Deveremos ter acumulados de [até] 450 milímetros em várias localidades do estado. Enquanto, no ano passado, nas enchentes de maio, tivemos [um acúmulo de] mais de 1 mil milímetros [de precipitação] generalizada, gerando aquele nível de situação extrema Eduardo Leite Governador do RS

Apesar do alerta para áreas com cenário já considerado “crítico”, o governador reforçou que, até o momento, não há indícios de que o estado viverá uma tragédia com a mesma magnitude de 2024, quando 184 pessoas morreram e 25 ficaram desaparecidas em decorrência dos temporais.

Ainda em publicação no X, na tarde de quinta-feira (19), o governador anunciou que "em reunião extraordinária da diretoria do Banrisul foi decidida a suspensão da negativação e/ou protesto de todos os produtores com crédito rural no banco pelo prazo de 90 dias".

A medida se tornará efetiva a partir de terça-feira, com a retirada dos já negativados.