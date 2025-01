Ponte provisória construída após enchentes no Rio Grande do Sul é levada por correnteza

Uma ponte provisória construída em Feliz, a cerca de 80 km de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi levada pela correnteza do Rio Caí. O incidente aconteceu nesta quinta-feira (2), após uma forte chuva que atingiu a região nesta quarta-feira (1º). As informações são do g1.

Nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros local publicou um alerta informando aos moradores que evitassem se aproximar da região enquanto o nível da água ainda for instável. "Pedimos a compreensão de todos e reforçamos que atualizaremos as informações assim que houver novidades sobre a situação", reforçou a corporação.

Também nas redes, o prefeito de Feliz, Júnior Freiberger (PSD), publicou um vídeo ao lado da estrutura levada pela água e lamentou o ocorrido. "Ainda não sabemos a proporção dos danos, mas pedimos à população para ter cuidado nessa área, pois é um ambiente de risco. Mas de fato, hoje passamos a ter um grande problema na nossa mobilidade", lamentou.

Em declaração ao g1, o gestor afirmou que a melhor alternativa para os que precisam realizar o trajeto até as proximidades é o caminho por Vale Real ou Bom Princípio, um trajeto que leva em torno de 20 km.

A inauguração da estrutura aconteceu em outubro de 2024, após as fortes enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, em maio. O trajeto ligava os habitantes de Feliz às localidades de São Roque e Picada Cará, além do município de Linha Nova.

Legenda: Ponte provisória de Feliz antes de ser levada pela enchente Foto: Divulgção/Prefeitura de Feliz

Segundo o portal da TV Globo, a ponte foi construída sobre nove contêineres reforçados e pedaços de metal e ferro. A idealização do projeto foi feita a partir da participação dos moradores e de capital privado e público.