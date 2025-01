Técnica de enfermagem abandou plantão ao achar que ganhou Mega da Virada: 'Tive que voltar à realidade'

A técnica de enfermagem Josiane Bittencourt, que comemorou o acerto de números da Mega da Virada sem saber que eram de apostas diferentes, chegou a abandonar o plantão de trabalho na última terça-feira (31), no hospital municipal de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, ao achar que estava milionária.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Josi explicou que participou de seu primeiro bolão com amigas e, como estava sem pacientes no momento do expediente, aproveitou para conferir a apuração da loteria.

Durante o sorteio, ela percebeu que marcou seis números no bilhete e, então, achou que tivesse sido premiada. Ela não sabia que, na verdade, para ganhar, é preciso acertar seis números no mesmo jogo, ou seja, todos devem estar na mesma linha, e não de forma aleatória.

"Não ensinam pra gente na escola ou na faculdade como saber se a gente ganhou na Mega Sena", divertiu-se Josiane.

A adrenalina tomou conta da técnica de enfermagem, que saiu da sua sala e foi ao corredor do hospital para avisar aos colegas de trabalho que era a mais nova milionária da cidade. "Cada número era uma adrenalina. Fui marcando um, dois, três... seis números, e não contive a emoção, saí para avisar meus amigos que tinha ganhado a Mega", relembra Josi.

A emoção foi tão contagiante que Nathália Dal Ros, uma colega funcionária do hospital, que também estava de plantão, começou a filmar a reação de Josiane. O vídeo foi publicado no Tiktok e causou grande repercussão, ganhando milhões de visualizações. Com a viralização do caso, Josi recebeu o apoio de usuários na rede social e conquistou diversos seguidores.

Técnica de enfermagem voltou para plantão ao perceber engano

Ainda sem se dar conta do engano, a profissional disse que ligou para o irmão para informar que havia ganhado na Mega da Virada. Por achar que realmente estava milionária, ela saiu do plantão e o irmão foi buscá-la no hospital.

"Eu liguei pro meu irmão assim que vi que acertei os números e ele veio me buscar no trabalho na hora, por segurança", afirmou Josiane.

No trajeto para casa, ela enviou uma mensagem de comemoração para uma amiga que também estava no bolão, mas foi alertada pela colega de que havia um engano.

"Eu falei com minha amiga toda feliz, mas logo vi a mensagem dela dizendo que a gente não tinha ganhado, aí que me dei conta do erro", contou.

O irmão de Josi, então, explicou para ela as regras da loteria. Diante da frustração, a técnica de enfermagem retornou ao plantão no hospital municipal. "Tive que voltar à realidade", brincou.

Repercussão

Bem-humorada, Bittencourt revelou ao Diário do Nordeste que, apesar da frustração, decidiu levar a situação de forma leve e positiva. Ela pretende aproveitar a repercussão nacional do caso para ser mais ativa nas redes sociais e produzir conteúdo aos novos milhares de seguidores que conquistou. Para ela, é uma forma de retribuir todo o carinho que vem recebendo.

"Não ganhei na Mega de verdade, mas ganhei na loteria de outra forma", comemorou.

Esperançosa, Josiane disse ainda que pretende continuar apostando na loteria para conseguir realizar os sonhos dela e da família. Questionada sobre o que faria se realmente se tornasse milionária, a técnica de enfermagem foi bem decidida.

"Se eu ganhar na loteria, não direi nada, mas haverá sinais (risos). Levaria minha mãe para viajar pra Paris e comprar uma Chanel. Também compraria casa pros meus filhos e investiria nos estudos deles. E, claro, me aposentaria, já trabalhei muito nessa vida", concluiu.