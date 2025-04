Fisioterapeuta é preso por falsificar medicamentos e armazenar itens vencidos em Curitiba

Um fisioterapeuta, de 38 anos, suspeito de falsificação de medicamentos, armazenamento e venda de produtos impróprios para consumo, foi preso em flagrante na última segunda-feira (7), no Centro de Curitiba (PR). Contra o profissional, também foi atribuído o crime de exercício ilegal da Medicina.

Segundo a Polícia Civil do Paraná, que não divulgou o nome do fisioterapeuta, diversas irregularidades foram encontrados no local, como transporte de materiais médicos descartáveis (seringas e agulhas), armazenamento de botox sem refrigeração e sem nota fiscal, além de lixo hospitalar em descarte comum, e produtos como ácido hialurônico e anestésicos sem registro da Anvisa.

“O suspeito, que possui mais de 10 mil seguidores nas redes sociais e outros 2 mil em um aplicativo de mensagens, mostrava em suas plataformas diversas cirurgias íntimas realizadas por ele.

Além de atender em Curitiba, atuava em Balneário Camboriú, São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas”, explica a delegada Aline Manzatto.

No momento do flagrante, o homem estava realizando o atendimento de um paciente vindo de Goiás. “O procedimento daqui [em Curitiba], feito por esse fisioterapeuta, é muito mais barato. Com médico ficaria em torno de R$ 30 mil e ali o paciente pagava entre R$ 4 mil e R$ 4,5 mil”, diz a agente.

Legenda: Uma denúncia em dezembro do ano passado motivou a investigação contra o fisioterapueta Foto: Divulgação / Polícia Civil do Paraná

De acordo com a delegada, em dezembro de 2024, um paciente de 41 anos registrou uma ocorrência relatando necrose em uma área íntima após realizar um procedimento de harmonização com o suspeito, onde surgiu a suspeita de que o produto utilizado seria diferente de ácido hialurônico, mas sim PMMA.

O PMMA é a sigla para polimetilmetacrilato, que é um componente plástico usado em diversas indústrias, na área de saúde e em outros setores produtivos.

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) exige registro para uso do PMMA para preenchimento subcutâneo, pois é considerada uma substância de máximo risco.

