Jornalista revela que ácido hialurônico, usado na harmonização facial, ficou em seu rosto por 4 anos

Quatro anos depois de fazer um preenchimento de ácido hialurônico, uma jornalista e escritora britânica descobriu, através de exame de ressonância magnética, que o ácido em seu rosto não tinha se dissolvido e continuava sob sua pele.

Alice Hart-Davis publicou o relato em seu próprio site, especializado em cuidados com a pele, e nas suas redes sociais. O ácido hialurônico é um dos mais populares na "harmonização facial". Ele é aplicado nas camadas internas da pele para hidratar, suavizar rugas e dar os contornos desejados a queixo, bochechas, lábios e pálpebras.

Acredita-se que o preenchimento seja absorvido pelo corpo entre 6 e 18 meses e precisa ser reaplicado. Mas, não foi o caso de Hart-Davis. "A maioria das clínicas de estética convida os pacientes a voltar de 6 a 12 meses para retocar seus preenchimentos e manter seus rostos perfeitos", escreveu Alice.

Alice Hart-Davis revela que ficou chocada ao ver as imagens de seu rosto em 3-D com as manchas em laranja e vermelho. O exame indicou a presença de 35 mililitros de ácido hialurônico.

"Eu olhei espantada para as manchas nas minhas bochechas, ao longo da minha mandíbula, no meu queixo, sob meus olhos, nas minhas linhas do nariz à boca, em meus lábios [...] Mas... 35 mililitros? Isso é mais do que todos os preenchimentos que eu coloquei juntos. E eu não aplico nada há quase 4 anos!", afirmou.

Estudos recentes

Apesar de imaginar-se que os ácido seja absorvido em até 18 meses, evidências recentes já indicam que o ácido hialurônico pode permanecer no corpo por muito mais que um ano.

"Dizer que fiquei chocada é dizer o mínimo. E, no entanto, parte de mim não estava, porque relatos de preenchimentos de ácido hialurônico durando muito mais do que deveriam se tornaram um tema quente no mundo da estética nos últimos anos", afirma Alice.

A jornalista perguntou ao radiologista que aplicou o exame por que a ressonância indicava 35 ml - quantidade superior ao que ela injetou ao longo do tempo. O médico afirmou ser difícil apontar o motivo, mas sugeriu que, por atrair água, o ácido hialurônico pode aparecer com um volume maior nas imagens de ressonância.