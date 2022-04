Harmonização facial: o que é, quanto custa e como é feito

Não é de hoje que o conceito de harmonização facial é comentado, seja por conta da popularidade entre os famosos ou pela ideia de deixar o rosto adequado aos padrões atuais de beleza. Essa possibilidade de mudança estética virou febre entre artistas e celebridades nos últimos anos, se tornando pedida certa em consultórios dermatológicos e de cirurgiões plásticos.

Muitas vezes, a harmonização é citada como algo isolado, mas a verdade é que ela pode envolver mudanças no queixo, no maxilar, nas linhas de expressão ou outros. Segundo a médica dermatologista Maria Genucia Cunha*, a intenção é melhorar o equilíbrio de um rosto.

O que é harmonização facial?

"Falamos como sendo um conjunto de procedimentos estéticos com o objetivo principal de melhorar o equilíbrio de um rosto, quer ele seja de um homem ou de uma mulher. Geralmente, a idade dos pacientes que procuram se dá a partir dos 30 anos de idade quando começamos a identificar alguns sinais do envelhecimento", pontua a dermatologista Maria Genucia Cunha.

Assim, todas as áreas da face podem estar envolvidas como o nariz, queixo, região malar, mandíbula, fronte e outras que incluem o pescoço, além do alinhamento dos dentes. "O objetivo da harmonização facial é tornar o rosto mais belo, mais equilibrado e mais harmonioso, realçando as características que já existem e minimizando os pequenos defeitos", continua.

Como é feito o procedimento?

Para realizar todos os procedimentos, alguns passos são necessários para entender onde se quer mudar os contornos do rosto. Dessa forma, o primeiro deles é a análise minuciosa de cada detalhe.

Legenda: Botox pode ser um dos procedimentos inclusos na harmonização facial Foto: Shutterstock

"A relação médico-paciente é fundamental e é o ponto de partida. Vamos decidir o local onde o procedimento será feito fazendo uma boa anamnese, apresentando informação sobre os riscos e benefícios que envolvem a área a ser tratada, com uma avaliação cuidadosa da pele", explica Maria Genucia.

Além disso, também é realizado um exame dermatológico minucioso com relação a possíveis doenças ou condições locais as quais podem interferir na técnica que será utilizada.

Quanto custa? Ainda conforme as informações de Maria Genucia, o preço total de uma harmonização facial é variado e deve ser avaliado já na primeira consulta.

"Quanto mais jovem, quanto menos imperfeições, mais barata acaba sendo a harmonização. Nunca o médico pode estipular valores sem o prévio exame dermatológico, minucioso em cada paciente", diz a dermatologista.

Antes e depois

Apesar de o termo ter se popularizado nas redes sociais, até mesmo trazendo comparações entre os rostos de famosos, não é permitido que imagens como essa sejam divulgadas abertamente.

A dermatologista Maria Genuncia aponta que o "antes e depois" é uma prática condenada pelo Conselho Federal e pelos Conselhos Regionais de Medicina. "Fotos assim devem ser guardadas em prontuários médicos, que ficam sob gerência dos profissionais capacitados para realização do procedimento", reforça.

Como funciona o procedimento?

Logo após a etapa de análise facial, com todos os cuidados necessários nesse processo, os procedimentos a serem realizados são definidos, conforme aponta Maria Genucia. Nesse sentido, ela explica, vários podem ser utilizados. Abaixo, elencamos alguns dos que podem entrar na lista. Confira:

Ácido hialurônico: com objetivo de aumentar o volume dos lábios, ele também melhora o contorno ou apenas a projeção dos lábios. Pode ser utilizado para elevar as sobrancelhas, preencher fossa temporal, projeção da mandíbula, melhorar a aparência das rugas, sulcos e cicatrizes;

com objetivo de aumentar o volume dos lábios, ele também melhora o contorno ou apenas a projeção dos lábios. Pode ser utilizado para elevar as sobrancelhas, preencher fossa temporal, projeção da mandíbula, melhorar a aparência das rugas, sulcos e cicatrizes; Toxina botulínica: pode ser usada para levantar ou arquear as sobrancelhas, suavizar rugas de expressão, relaxamento do músculo mentoniano com alongamento do queixo, melhorar bandas platismais no pescoço, melhorar o ângulo da mandíbula e elevação da ponta nasal. Consiste na aplicação intramuscular de toxinas com relaxamento do músculo envolvido.

Legenda: Ácido hialurônico pode ser usado para fazer preenchimento facial Foto: Shutterstock

Plástica facial: em alguns casos, o uso de fios lisos ou espiculados pode ser o suficiente para promover o efeito lifting. Sendo assim, o lifting facial e a blefaroplastia devem ser realizados pelo profissional competente, como é o caso do cirurgião plástico.

em alguns casos, o uso de fios lisos ou espiculados pode ser o suficiente para promover o efeito lifting. Sendo assim, o lifting facial e a blefaroplastia devem ser realizados pelo profissional competente, como é o caso do cirurgião plástico. Boca: os dentistas também podem ajudar nos procedimentos da harmonização facial com o uso de aparelhos dentários, implantes, clareamento, entre outros.

Especialista em harmonização facial

Apesar de os dermatologistas serem os principais profissionais procurados para uma harmonização, como já dito, cirurgiões e dentistas, por exemplo, também podem estar inclusos neste processo.

Exatamente por isso, o ideal seria a procura por profissionais competentes, minimizando qualquer possibilidade de risco decorrente do procedimento.

Na maioria das vezes, ele é apontado como seguro, mas ainda assim apresenta riscos que devem ser considerados tanto antes como após a saída do paciente do consultório.

*Maria Genucia Cunha Matos é médica dermatologista e professora de Dermatologia do Curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC).