Sem luz há mais de dois dias, Cuba espera chegada de furacão Oscar

Cuba teve, na noite deste sábado (19), um novo apagão nacional generalizado. O país insular no Caribe continua com milhares de pessoas no escuro enquanto espera a chegada do furacão Oscar.

O governo cubano lançou um alerta para as províncias de Holguin e Guantánamo sobre as mudanças relacionadas a ventos e chuvas com o furacão. Havana, capital do País, também segue em atenção. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Desde sexta-feira (18) a energia elétrica em Cuba sofre instabilidade. Ao longo do sábado (19), o problema aconteceu de forma intermitente, sendo o último ao fim do dia.

"Hoje (sábado), às 22h25, ocorreu novamente a total desconexão do sistema eletroenergético", afirmou a companhia elétrica de Havana em uma publicação no Telegram.

O ministro da Energia de Cuba, Vicente de la O Levy, após o comunicado da empresa, disse que estava trabalhando para restabelecer o serviço, considerado complexo. Diversos protestos foram registrados pelo País.

Cuba é alimentada por oito plantas de termelétricas, que estão obsoletas. O governo aponta que os apagões são em virtude das condições de infraestrutura deteriorada, escassez de combustíveis e alta demanda do sistema elétrico, além do embargo vigente dos Estados Unidos.

Bahamas, outro país insular no Caribe, também está em alerta por causa do furacão Oscar. São esperadas fortes chuvas e ventos, com alagamentos e deslizamentos. Em Cuba, a atenção fica principalmente na região da cordilheira Sierra Maestra.