Fechado há um mês devido às enchentes no RS, Aeroporto de Porto Alegre só deve reabrir no Natal

O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, está há exatamente um mês fechado devido à catástrofe climática enfrentada pelo Rio Grande do Sul. O local foi um dos mais prejudicados pelas enchentes, e deve passar por uma série de reparos antes de ser reativado. A previsão é de reabrir apenas no Natal, de acordo com o Governo Federal.

Uma inspeção feita nesta segunda-feira (3) constatou que o aeroporto precisa reparar toda a rede elétrica e realizar reformas na pista de voos. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou, inclusive, que o asfalto da pista está esfarelando.

Segundo o G1, algumas áreas do local ainda estão alagadas e precisam ser drenadas. A situação é monitorada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), pelo Governo Federal e pela Fraport, concessionária do aeroporto.

Antes do fechamento, eram feitas, em média, 142 viagens diárias no Salgado Filho, tanto nacionais como internacionais. No entanto, com o fechamento, a Base Aérea de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, passou a operar alguns voos comerciais. Viagens internacionais seguem suspensas.

Tragédia no RS

De acordo com boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado nesta segunda-feira (3), a tragédia climática deixou 172 mortos e 806 feridos. Além disso, 579,4 mil pessoas ficaram desalojadas.