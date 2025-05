Mulher tentou matar mãe de crianças antes de enviar ovo de Páscoa envenenado para a família

A investigação da Polícia Civil do Maranhão revela que a mulher indiciada por matar dois irmãos com um ovo de Páscoa envenenado, na cidade de Imperatriz, tentou matar a mãe deles no trabalho, antes de enviar o doce para a casa da família. Os detalhes foram divulgadas pelo Fantástico, da TV Globo, nesse domingo (4).

Segundo a reportagem, a esteticista Jordélia Pereira Barbosa armou um plano de vingança contra Mirian Lira Rocha, atual namorada do ex-marido dela. Mirian e os filhos, Evelyn Fernanda Rocha Silva, de 13 anos, e Luís Fernando, de 7, comeram o chocolate envenenado. As duas crianças morreram.

A mulher viajou quase 400 quilômetros do município maranhense de Santa Inês, onde mora, até Imperatriz. No dia 16 de abril, ela foi até o supermercado em que Mirian Lima trabalha usando uma peruca preta.

Jordélia se apresentou ao gerente como uma representante comercial, usando crachá falso, e pediu para oferecer uma degustação de chocolates apenas com as operadoras de caixa, exatamente a função da vítima. Segundo a polícia, essa era a primeira tentativa de envenenar Mirian.

O gerente não autorizou a degustação, e a suspeita decidiu fazer a ação no pátio do estabelecimento. Miriam, no entanto, não participou. "Eu até olhei para lá [onde acontecia a degustação], mas não fui", contou ela ao Fantástico.

Após a tentativa frustrada, segundo a Polícia Civil, a suspeita comprou o ovo de Páscoa e envenenou o doce enviado para a casa da família.

Mirian e os filhos passaram mal logo após comerem o chocolate. Ela ficou internada na UTI, mas recebeu alta e se recupera bem. Evelyn chegou a ser internada, mas não resistiu e faleceu no hospital. Já Luís Fernando morreu logo após ingerir o ovo de Páscoa.

Chumbinho

No último dia 30 de abril, a Polícia Civil confirmou que ovo de chocolate foi adulterado com chumbinho. A substância é um pesticida usado de forma clandestina para matar ratos e foi encontrada no doce, nos corpos das vítimas e no material recolhido com a suspeita do crime.

Jordélia Pereira está presa desde o dia 17 de abril. Ela foi indiciada por duplo homicídio qualificado e por tentativa de homicídio. Com ela, foram encontradas perucas, além de chocolate granulado, que, segundo a polícia, foi usado para disfarçar o sabor do veneno.

A suspeita assumiu que comprou o ovo, mas negou o envenenamento. Em nota enviada ao Fantástico, a defesa dela afirmou que "os fatos alegados serão em tempo oportuno devidamente esclarecidos no bojo do processo judicial".

