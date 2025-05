Homem é flagrado furtando vítima de atropelamento enquanto ela agonizava antes de morrer

Um suspeito foi flagrado furtando o celular do vigilante José Francelino Moreira, de 47 anos, após ele ter sido atropelado na madrugada do último domingo (4) na região do Brás, no Centro de São Paulo.

O homem praticou o crime enquanto a vítima agonizava, com ferimentos nas regiões das orelhas, nariz, além de hematomas múltiplos no rosto e um corte profundo na região da têmpora.

De acordo com informações do portal Metrópoles, o vigilante foi atropelado por um casal que não prestou socorro, deixando a vítima ferida na via. No momento do acidente, José Francelino fazia uma ronda na região.

Ele teve uma parada cardiorrespiratória e morreu enquanto era socorrido na Unidade de Pronto Atendimento da Mooca, na zona leste.

O crime foi registrado por uma câmera de monitoramento. Nas imagens, o suspeito passa pelo vigilante e, ao invés de prestar socorro, mexe no bolso dele, furtando o celular.

Um familiar de José Francelino afirmou à Polícia Civil que o aparelho havia sido recém adquirido pela vítima.

A investigação apura se o vigilante pode ter sido agredido antes do atropelamento. O caso é investigado pelo 80º Distrito Policial (Belém) como lesão corporal, furto e homicídio culposo (quando não há intenção de matar).