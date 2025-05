Suspeito de provocar incêndio que matou brasileira no Japão é preso

O homem apontado como o responsável por começar o incêndio que matou a pesquisadora goiana Amanda Gomes, 30, na última quinta-feira (1º) foi preso nesse sábado (3), na cidade de Narita, no Japão.

Segundo a agência de notícias japonesa NHK, o suspeito foi identificado como Abaseriya Patabadige Pathum Udayanga, de 31 anos. Ele é natural do Sri Lanka.

O incêndio começou em um cômodo do apartamento de dois andares onde Amanda foi encontrada. O suspeito, que morava no mesmo prédio, teria percebido o início das chamas, mas saiu sem apagá-las, o que fez com que o fogo se alastrasse.

Em depoimento às autoridades, ele afirmou que teria "entrado em pânico" por não conseguir apagar o fogo e, por isso, teria fugido do local.

O corpo de Amanda foi encontrado com queimaduras e sinais de asfixia por fumaça, poucas horas antes de seu voo de retorno ao Brasil.

Vítima pode ter sido dopada

O primo de Amanda, Thiago Gomes, afirmou em entrevista ao jornal Mais Goiás que há suspeitas de que a prima tenha sido dopada antes de morrer.

Alguns objetos pessoais da goiana, como bolsa, celular, joias e equipamentos eletrônicos foram levados. Os documentos de Amanda, no entanto, foram deixados no local, o que ajudou na identificação do corpo.

Thiago também afirmou que, nos últimos dias, Amanda teria relatado ao namorado que estava com medo de "um homem indiano" que estava com ela. A polícia não divulgou mais informações e afirmou que a investigação segue sob sigilo.

A pesquisadora viajou para o Japão para assistir a uma corrida de Fórmula 1, modalidade pela qual era apaixonada. Ela era natural de Caldazinha (GO) e morava em São Paulo.

Visitando o país sozinha, a jovem matinha contato frequente com o namorado e, ao deixar de mandar mensagens cerca de duas horas antes do embarque, ele avisou a família, que confirmou que ela não embarcou no voo de retorno ao Brasil. Em seu perfil em uma rede social, ela chegou a postar algumas fotos da viagem no Japão.