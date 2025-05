Médico é preso suspeito de matar namorada de 15 anos; defesa alega disparo acidental

Um homem de 29 anos, procurado por suspeita de atirar e matar a namorada de 15 anos no último sábado (3), em Guarantã do Norte, Mato Grosso, se entregou à polícia na tarde desta segunda-feira (5). A informação é do g1.

O advogado de defesa alegou, em entrevista TV Centro América, que no momento do crime o suspeito havia ingerido bebida alcoólica e que o disparo aconteceu acidentalmente.

O homem, identificado como Bruno Felisberto do Nascimento Tomiello, se apresentou na Base Aérea da Serra do Cachimbo, localizada no Pará. Logo após, informou a Polícia Civil onde estava. Uma equipe policial deve conduzí-lo até a delegacia da cidade onde o crime aconteceu.

“Nós vamos investigar a causa, qual foi a motivação desse homicídio. Os dois estavam no veículo e, preliminarmente, ele teria atirado contra ela”, disse ao g1 o delegado responsável pelo caso, Waner dos Santos Neves.

AÇÃO VIOLENTA

Ainda de acordo com o delegado, o caso é investigado como crime de homicídio. A jovem, identificada como Kethlyn Vitoria de Souza, foi morta com um ferimento na cabeça.

A vítima ainda foi levada ao hospital pelo próprio suspeito, que é médico, mas após passar por um processo de reanimação, não sobreviveu.

Segundo o g1, testemunhas que acompanharam a chegada do namorado com a jovem relataram que ele estava nervoso e tentou danificar móveis do hospital após perceber que ela estava morta.

SUSPEITA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Além da morte, o relacionamento dos dois também será investigado, por conta da idade que a jovem tinha. Ela computou 15 anos no último dia 31 de março.

Segundo Waner dos Santos, a relação teve início ainda quando a adolescente tinha apenas 14 anos, o que se enquadra como estupro e vulnerável.

