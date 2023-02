Ceará anuncia lateral-direito Warley

O Ceará anunciou nesta segunda-feira (6), a contratação do lateral-direito Warley. O jogador chega ao Vozão por empréstimo junto ao Coritiba até o final de 2023.

Pernambucano, Warley tem 23 anos e fez 26 jogos pelo Coxa em 2022 - 15 pela Série A - marcando um gol e dando duas assistências.

O atleta já chegou a Fortaleza, realizou todos os exames médicos, avaliações clínicas e está integrado ao elenco do Alvinegro para começar os treinamentos no CT de Porangabuçu. Ele chega para disputar posição com Igor e Buiú.

Expectativa

"Estou muito honrado em receber esse privilégio de vestir a camisa do Ceará, um gigante do futebol brasileiro. Suor e dedicação não faltarão de minha parte. Não vejo a hora de ver o estádio lotado cantando e incentivando o nosso Vozão", disse Warley ao site oficial do clube.