Acidente em brinquedo de parque de diversões de Itaipava (RJ) mata jovem de 19 anos

Um parque de diversões instalado no Parque de Exposições de Itaipava, Região Serrana do Rio do Janeiro, protagonizou tristes cenas na madrugada deste sábado (3). João Victor Souza Trindade da Silva, de 19 anos, morreu e duas jovens ficaram feridas após um grave acidente no brinquedo "Expresso do amor", no Crazy Park.

As três vítimas foram socorridas por equipes do próprio parque e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itaipava. O rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. As informações são do g1.

Por sua vez, uma das jovens foi liberada após atendimento e a outra teve escoriações e recebeu alta ainda durante a madrugada. João Victor Souza era filho de Carlos Eduardo Trindade da Silva, funcionário da Secretaria Municipal de Educação.

O jovem foi descrito como uma pessoa querida, lembrado pela gentileza, dedicação à família e exemplo de vida. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o que motivou o acidente. A perícia foi realizada no local durante a madrugada, e testemunhas já estão sendo ouvidas. As investigações continuam.

O que diz a administração do parque

O Crazy Park se pronunciou oficialmente afirmando que a ocorrência exigiu a mobilização imediata das equipes de primeiros socorros, que prestaram atendimento emergencial no local e realizaram o encaminhamento das vítimas ao hospital de forma rápida e eficaz.

O parque informou também que está oferecendo toda a assistência necessária às vítimas e aos familiares e reforçou o compromisso com a segurança e o bem-estar dos visitantes, sublinhando que cumpre todos os protocolos exigidos pela legislação federal, estadual e municipal.

Legenda: João Victor Souza Trindade da Silva é descrito como pessoa querida, lembrado pela gentileza, dedicação à família e exemplo de vida Foto: Redes sociais

A Prefeitura de Itaipava, por outro lado, informou que cassou o alvará do parque de diversões já na manhã deste sábado (3). O governo municipal destacou que todo o atendimento foi realizado pelas equipes que estavam no local.

Já a organização da Expo Petrópolis, responsável por eventos de shows no mesmo local, afirmou em nota não ter qualquer ligação com o parque onde ocorreu o acidente.

Eles alegam que o termo de autorização de uso do Parque de Exposições de Petrópolis, concedido pela Prefeitura, contempla espaços separados e distintos, o que isenta a Expo de qualquer responsabilidade sobre o parque de diversões.