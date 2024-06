Guaíba ultrapassa cota de inundações e Porto Alegre registra novos alagamentos

Subindo mais de 30 centímetros em aproximadamente 5 horas, o nível do Lago Guaíba ultrapassou a cota de inundação em Porto Alegre, na madrugada desta segunda-feira (3). Com o aumento, a água voltou a alagar as ruas.

Conforme medição realizada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o Guaíba atingiu 3,43 metros, ponto mais baixo em mais de um mês, no fim de semana.

A situação mudou no início desta segunda, quando o lago chegou a atingir 3,64 metros, marca acima da cota de inundação, que é de 3,60 metros junto à Usina do Gasômetro. No horário em que a última avaliação foi feita, às 5h15, a lagoa já media 3,79 metros.

Com o aumento, segundo o g1, diversas ruas da capital gaúcha, como as avenidas Praia de Belas, Aureliano Figueiredo Pinto e Borges de Medeiros, voltaram a alagar.

Antes dos temporais que atingiram o Rio Grande do Sul em maio, o posto de ponto mais alto já registrado no Guaíba pertencia à marca de 4,76 metros, atingida em 1941. Agora, o recorde é de 5,35 metros, nível registrado no início do mês passado.

O QUE CAUSOU O AUMENTO?

Ainda de acordo com informações do portal de notícias, o nível do lago pode ter voltado a subir devido às chuvas registradas na capital durante a madrugada. Além disso, rajadas de vento de quase 50 km/h, no sentido da Lagoa dos Patos em direção ao Guaíba, também podem ter contribuído para o aumento.