Ministério Público investiga contratação de show de Gusttavo Lima por R$ 800 mil em Roraima

O cantor Gusttavo Lima é alvo de investigação do Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR) por conta de um show agendado para acontecer cidade de São Luiz (RR), com cachê em R$ 800 mil. As informações são do Uol Splash.

"A Promotoria da Comarca expediu ofício para o Município de São Luiz, solicitando informações a respeito da contratação do show, de como os recursos foram arrecadados e também se haverá retorno para a municipalidade. O MPRR aguarda a resposta do Município para, então, adotar as medidas necessárias", disse o órgão.

De acordo com matéria, o contrato para a apresentação de Gusttavo Lima foi firmado em 25 de março e tem vigência até 31 de dezembro.



A informação do show foi publicada na sessão de editais do "FolhaBV", jornal de Boa Vista, capital do estado.

Evento marcado para dezembro

O show do artista acontecerá na 24ª edição da Vaquejada e da 13ª Feira de Agronegócios do Município, programada para o mês de dezembro.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Gusttavo Lima. A equipe do sertanejo encaminhou demanda ao departamento jurídico e ficou de enviar nota sobre o assunto.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit