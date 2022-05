Xand Avião tranquiliza fãs após acidente com fogo em show: 'estou bem'

O cantor Xand Avião passou por um susto durante show em São Paulo no último sábado (21). O artista foi atingido por uma labareda de fogo, que fazia parte dos recursos cenográficos da apresentação.

Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver a chama atingindo o rosto e os braços do vocalista.

Assista ao vídeo

Apesar do susto, o forrozeiro tranquilizou os fãs e garantiu que não se feriu com gravidade. "Valeu, São Paulo! Vixe! Forró e piseiro pegou fogo aqui. Acho que São Paulo chegou aos 50 graus com esse show. Botamos para ferver, não é?", escreveu no Instagram.

Preocupados, fãs de Xand deixaram comentários sobre o acidente na foto. "Ô Xand, cuidado com esses braços nos fogos". O cantor, então, respondeu, em tom de brincadeira: "Juntou fogo com gasolina. Estou bem, macho!", garantiu.

"Até tu pegou fogo! Cuidado, homem! Que pressão, meu comandante", alertou outro fã.

Após o show em São Paulo, Xand ainda seguiu para Brasília, onde se apresentou na mesma noite ao lado de Gusttavo Lima.

