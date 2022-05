Xand Avião tem projeto de DVD guardado para gravar no Aterro da Praia Iracema, em Fortaleza

Antes da pandemia do coronavírus, o cantor Xand Avião planejou a gravação de um DVD no Aterro da Praia de Iracema. Em entrevista à coluna no Festival Viiixi, neste domingo (9), o forrozeiro revelou que todo projeto feito, incluindo repertório, segue guardado em estúdio.

Veja entrevista:

"Meu sonho que tivesse [o DVD]. Eu estava revirando as coisas no estúdio, tava tudo pronto. Abertura, repertório, era só ir pra lá e gravar. Só falta isso. Quem sabe não dê ainda [para gravar]", revelou Xand Avião.

Em novembro de 2019, o cantor esteve no Palácio da Abolição em conversa com o governador Camilo Santana para falar sobre a utilização do espaço. Na época, o cantor chegou a destacar ser "o maior DVD da carreira" com regravações e feats.

Último DVD foi gravado em Beberibe (CE)

Legenda: Repertório de nova produção audiovisual de Xand Avião contou com participação de Zé Vaqueiro Foto: Reprodução/Instagram

A última grande produção audiovisual de Xand Avião foi filmada em agosto de 2021. Sem a presença dos fãs, por conta da pandemia, ele gravou o DVD "Viva La Vida, em Beberibe (CE).

A lagoa do Uruaú foi cenário da produção audiovisual. Alguns compositores e cantores participaram e chegaram a postar stories dos bastidores.