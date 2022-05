Zé Neto critica quem faz tatuagem íntima e internet aponta indireta a Anitta

O cantor Zé Neto, dupla de Cristiano, chamou atenção nas redes sociais, na noite de sexta-feira (13). Durante show em Sorriso (MT), o sertanejo fez uma declaração interpretada por internautas como uma indireta à cantora Anitta.

“Estamos aqui em Sorriso, no Mato Grosso, um dos estados que sustentaram o Brasil durante a pandemia. Nós somos artistas e não dependemos de Lei Rouanet, nosso cachê quem paga é o povo", disse o sertanejo, com ataques à lei de incentivo à cultura, do Governo Federal.

Assista:

Em seguida, ele falou o que é apontado como indireta à cantora carioca Anitta.."A gente não precisa fazer tatuagem no ‘toba’ para mostrar se a gente está bem ou não. A gente simplesmente vem aqui e canta e o Brasil inteiro canta com a gente”.

Apesar de não citar nome de nenhum cantor ou cantora, usuários das redes sociais levaram a discussão ao Twitter e apontaram que a mensagem seria direcionada a Anitta — ela revelou ter feito tatuagem íntima em fevereiro de 2021.

Usuários do Twitter, comentaram a fala de Zé Neto de forma negativa. "Uma coisa é certa, agora ele conseguiu ser notado. Não gosto das músicas da Anitta, mas sei quem ela é, já este Zé Neto, nem sabia que existia, mas, na verdade, o destaque continua sendo a Anitta, até mesmo pra vocês", comentou uma usuária da rede social.

Veja tweets: