Ex-BBB Wagner especula que Anitta ganhou R$ 7 milhões com vídeo de tatuagem íntima

O ex-BBB Wagner Santiago foi assunto nas redes sociais em agosto deste ano após ter um vídeo da plataforma OnlyFans vazado. Em entrevista no podcast 4talkcast, ele falou que tem lucrado bastante, além de ter especulado que Anitta ganhou R$ 7 milhões com vídeo de tatuagem íntima.

"No meu caso, cobro 15 dólares por mês para quem está inscrito. Mas quero diminuir a exposição cada vez mais e deixar só a parte sensual. A Anitta ganhou R$ 7 milhões com o vídeo da tatuagem no ânus", disse Wagner ao canal apresentado por Victor Sarro e Cintia Chagas.

Ainda no bate-papo, o ex-BBB disse ser convidado para diversos atos sexuais. "Recebo muitas propostas de casais, de meninas que cobram por sexo e não aceito. Não sou swingueiro".

OnlyFans vai proibir 'conteúdo sexualmente explícito'

A plataforma de vídeos OnlyFans é conhecida mundialmente por abriga centenas de perfis de cunho sexual. No site, usuários divulgam vídeos e cobram por diferentes valores. Neste mês, o site anunciou que a partir de 1º de outubro vai proibir "conteúdos sexualmente explícitos".

A informação foi comunicada pela empresa à revista americana Variety nesta quinta-feira (19). Conforme o OnlyFans, no entanto, conteúdos com nudez ainda serão permitidos, desde que sigam as novas diretrizes, que ainda não foram divulgadas.