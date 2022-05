Gusttavo Lima chora e diz que 'está a ponto de jogar a toalha' após polêmica de show em MG

O cantor Gusttavo Lima desabafou no Instagram, na noite de terça-feira (31), sobre a contratação de shows públicos com altos cachês agendados em cidades de Minas Gerais e Rio de Janeiro. O Ministério Público investiga a cobrança dos valores em diferentes prefeituras.

Em live, o cantor chorou e destacou que está "à disposição de qualquer órgão para a veracidade dos fatos". O sertanejo afirmou ainda que não vai cobrar um valor diferente por ser "show de prefeitura".

Assista pronunciamento de Gusttavo Lima:

Ainda em live, Gusttavo Lima declarou que vem "levando tanta pancada, aguentando calado" e afirmou não saber o motivo de tanta "perseguição e inverdades".

Gusttavo Lima Cantor Eu nunca me beneficiei 'sobre' dinheiro público (...) Eu não compactuo com dinheiro público, sou um cara que tenho meus impostos em dia (...) Sobre shows de prefeitura, acho que todos os artistas fazem ou já fizeram show de prefeitura e isso, na minha forma de pensar, é sobre valorizar a nossa arte

"Massacrado como se fosse um bandido"

Em outro parte da live, o sertanejo declarou que tudo que tem é fruto de muito suor, muito trabalho e dedicação, além da relação com os fãs. Ele ainda destacou que não vai deixar de cobrar o valor dele, mesmo se o show for para prefeitura.

Gusttavo Lima Cantor Se eu custo 1, não é pela prefeitura que vai me pagar meio. Todos nós temos contas para pagar, seja para prefeitura ou para shows privados. Eu sou um cara que faço pouquíssimos shows de prefeitura e, quando a gente às vezes faz algum, a gente é massacrado como se fosse um bandido, como se fosse um ladrão que tivesse roubando dinheiro público. E não é assim, gente. Eu sou um trabalhador normal

O cantor detalhou ainda que mais 500 pessoas trabalham com ele realizando eventos pelo Brasil. Em 2019, o sertanejo realizou mais de 300 shows.

Shows suspenso em Minas Gerais

Outro evento atingindo pela repercussão do alto cachê do sertanejo foi na cidade de Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas Gerais. O Município cancelou a apresentação do cantor, que custaria aos cofres da cidade o valor de R$ 1,2 milhão.

Em um vídeo divulgado em rede social da Prefeitura da de Conceição do Mato Dentro, o prefeito Zé Fernando (MDB), afirmou que a festa "foi envolvida em uma guerra político-partidária, que nada tem a ver com a cidade".

Ministério Público investiga shows

Conforme o Splash do Uol, no Rio de Janeiro, o contrato milionário da empresa do sertanejo com a cidade de Magé, no valor de R$ 1 milhão, fez o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) receber denúncias para apurar a contratação e vai investigar.

"A 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Magé informa que a partir de representações/ouvidorias relativas aos gastos com a festa de aniversário da cidade de Magé, foi instaurado inquérito civil para apurar os fatos narrados nas denúncias", diz nota do MPRJ.

A contratação do cantor Gusttavo Lima pela prefeitura de São Luiz, o menor município de Roraima, por R$ 800 mil, também é alvo de investigação pelo Ministério Público de Roraima (MPRR).