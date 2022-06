Mariah Carey faz convite para Anitta: 'nós temos que fazer uma parceria'

A carreira internacional de Anitta está cada vez mais consolidada. Neste sábado (4), a cantora recebeu um convite de um dos maiores ícones do pop: Mariah Carey.

Ao compartilhar um video em seu perfil no Twitter em que Anitta aparece cantando 'Shake It Off', um de seus maiores sucessos, Mariah a convidou para uma colaboração musical. "Nós temos que fazer uma parceria”, escreveu ela na legenda.

Veja a publicação

Fã assumida de Carey desde a adolescência, Anitta já revelou diversas vezes em entrevistas que a artista é o seu maior ídolo e uma de suas grandes inspirações da indústria fonográfica.

Encontro de Mariah e Anitta

Em 2019, Anitta compartilhou com os fãs que realizou um de seus maiores sonhos: conhecer Mariah Carey pessoalmente. As estrelas se encontraram durante uma viagem a Aspen, em uma loja de roupas, nos Estados Unidos. Na ocasião, as artistas conversaram e tiraram fotos juntas.

Em fevereiro deste ano, quando a música 'Envolver' de Anitta entrou para o TOP5 das músicas mais tocadas na plataforma de streaming Spotify, Carey a parabenizou nas redes sociais. Anitta logo reagiu respondendo à amiga: “Venci na Vida. Morri. A rainha de tudo”.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn