Anitta alcança 1º lugar do mundo no Youtube com 'Envolver'

A música "Envolver", da cantora Anitta, continua rendendo recordes mundiais na indústria. Dessa vez, o clipe foi o mais assistido no YouTube no mundo nesta última semana.

De acordo com os números divulgados pela plataforma, o hit da brasileira chegou a 140 milhões de visualizações. O vídeo está em alta no YouTube há mais de sete semanas.

"São mais de 140 milhões de visualizações do videoclipe, realmente um fenômeno que envolveu o mundo inteiro", informou Walter Venício, gerente de parcerias musicais do YouTube Music para a América Latina.

Fenômeno 'Envolver'

No fim do mês passado, a música entrou para o Top 5 das duas paradas globais da Billboard. Além disso, ainda em março, Anitta se tornou a primeira cantora latina a ser a mais ouvida do mundo no Spotify, também com "Envolver".

Anitta ficou à frente de nomes como Dua Lipa, Adele, Camila Cabello, Olivia Rodrigo, Ariana Grande, Justin Bieber e Elton John.

Assista ao clipe:

"Envolver" tem feito grande sucesso nas redes sociais, em especial Instagram e Tik Tok, onde o público abraçou o desafio de dançar a música, impulsionando ainda mais o alcance do hit.

Lançado em novembro de 2021, "Envolver" entrou para história no dia 18 de março, quando apareceu na posição 17 do Top 50 Global. Até então, o maior sucesso de Anitta na plataforma era o hit "Vai Malandra", que alcançou o 18º lugar.

A brasileira assina a composição da faixa ao lado de Julio M. Gonzales Tavarez, Freddy Montalvoe e José Carlos Cruz. Ela também dirigiu o clipe da música, que contou com a produção de Harold Jimenez, colaborador frequente de Maluma e J Balvin.