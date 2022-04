Anitta é nº 1 em parada da 'Billboard' e se torna a única brasileira a atingir a marca

Anitta chega a lugares cada vez mais altos. O hit "Envolver", que recentemente atingiu o top 1 da plataforma de stream Spotify, agora também está no topo de ranking semanal da revista "Billboard", que considera a audição das músicas em todos os países, exceto os Estados Unidos.

A parada, que se chama "Billboard Global 200", nunca havia sido liderada por um artista brasileiro. Já considerando os EUA, a música está em 5º lugar.

A cantora já havia entrado no Top 10 do ranking outra vez, mas essa é a primeira em que aparece como artista solo. Em outubro de 2020, Anitta chegou à 5ª posição com a faixa “Me Gusta”, uma parceria com Cardi B e Myke Towers.

As paradas da revista norte-americana são a maior referência da indústria fonográfica, lançadas em 2020.

Paradas latinas

Anitta também é a favorita nas paradas latinas. No dia 1º de abril, a canção entrou para o Top 10 do ranking Hot Latin Songs da "Billboard". A lista traz as faixas que estão nas paradas de música latina nos Estados Unidos.

A música estava na 12ª posição no último ranking lançado em abril, e se tornou a maior ganhadora de streamings da última semana.

Coreografia

"Envolver" foi lançada em 11 de novembro e viralizou nas redes sociais, especialmente no Tik Tok, quando fãs e influenciadores criaram o desafio com a coreografia da música. O 'challenge' inclui dançar na posição de prancha, com os cotovelos ou as mãos apoiados no chão.

