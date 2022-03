Com música "Envolver", Anitta é a primeira brasileira no top 10 mundial do Spotify

As primeiras cenas do clipe “Envolver” mostram o olhar fixo de Anitta que agora observa o hit em espanhol alcançar um feito inédito: a cantora se tornou a primeira brasileira no top 10 mundial do Spotify neste sábado (19). A música avançou oito posições desde ontem e está como a 9ª mais ouvida. As informações são do jornal O Globo.

A artista registra mais de 2,5 milhões de streams na plataforma e a marca também levou Anitta aos assuntos mais comentados das redes sociais como o Twitter. Fãs criaram a hashtag #AnittaVocêVenceu. O recorde anterior dela foi "Vai malandra", que chegou ao 18º lugar mundial.

Legenda: Música avançou oito posições entre sexta e sábado Foto: Reprodução

Esse engajamento no ambiente digital contribuiu para o feito, já que a música se tornou um dos desafios de dança e a coreografia viralizou no Tik Tok ficando entre as 10 músicas mais escolhidas pelos usuários nos Estados Unidos.

O clipe da música é dirigido por Anitta, produzido por Harold Jimenez, e já tem quase 60 milhões de visualizações no Youtube. “Envolver" também está no Top 50 de todos os países da América Latina e na 7ª posição no Brasil.

Mais da metade dos ouvintes de "Envolver" são do exterior, conforme dados do Spotify. E a própria Anitta tem incentivado os fãs a publicar vídeos reproduzindo a coreografia, realizada em posição de flexão.

Em países hispano-americanos, o termo "El paso de Anitta" se tornou uma das palavras mais digitadas na internet nesta semana.

Anitta comentou sobre o clipe nos Stories do Instagram na noite do domingo. "Estou super cansada, mas com certeza vendo tudo e muito feliz. Hoje é meu dia de dormir, mas amanhã volto pra mandar mais carinho de volta pra todos", escreveu.

A artista revelou que a Warner Records, gravadora responsável, apresentou resistência em lançar a música "Envolver". "Disseram que a música não iria a lugar nenhum e que eu não teria força para lançar isso sozinha", contou.

O clipe de "Envolver" é o mais simples entre as últimas produções lançadas por Anitta. Com baixo custo, o vídeo aposta mais na coreografia, que ela realiza ao lado do modelo marroquino Ayoub.

