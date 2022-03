Anitta viraliza 'Envolver' com coreografia e entra nas mais ouvidas no mundo do Spotify

Quem acessa aplicativos como TikTok já deve ter visto influenciadores digitais tentando imitar Anitta na coreografia de "Envolver". A canção ganhou o gosto dos usuários das redes sociais e até alcançou a 30ª posição no ranking global do Spotify nesta semana.

Conforme dados da plataforma de streaming, mais da metade dos ouvintes de "Envolver" são do exterior. A própria Anitta incentiva os fãs a reproduzirem a coregrafia.

Assista clipe:

A cantora celebrou o momento por meio dos stories no Instagram: "Estou super cansada, mas com certeza vendo tudo e muito feliz. Hoje é meu dia de dormir, mas amanhã volto pra mandar mais carinho de volta pra todos", escreveu Anitta, na noite de domingo.

Como declarou Anitta, a Warner Records, gravadora responsável pelos lançamentos de álbuns da carioca, apresentou resistência em lançar a música "Envolver". "Disseram que a música não iria a lugar nenhum e que eu não teria forçar para lançar isso sozinha", explicou.

Legenda: Cantora disputa ranking com nomes internacionais Foto: Reprodução/Spotify

O clipe de "Envolver" é o mais simples entre as últimas produções lançadas por Anitta. Com baixo custo, o vídeo aposta mais na coreografia, que ela realiza ao lado do modelo marroquino Ayoub. Anitta também assina a direção do clipe.