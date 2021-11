Anitta faz performance de “Faking Love” em programa de TV dos EUA; veja vídeo

A cantora Anitta avança com a internacionalização da carreira. Ao lado da rapper Saweetie, ela fez a primeira performance do single “Faking Love” em um dos talk-shows mais famosos dos Estados Unidos, o “The Late Late Show With James Corden“, nesta quinta-feira (4). As informações são do POPline.

Com visuais sóbrios e elegantes, de cor preta, as artistas esbanjaram carisma e energia no palco do programa.

Veja vídeo da performance:

Ao longo da entrevista ao apresentador James Corden, Anitta falou que a cantora Mariah Carey está entre as suas principais inspirações.

A 'girl from Rio' relembrou o dia em que a encontrou em uma loja em Aspen, durante o Natal. Já a rapper Saweetie comentou sobre sua amizade com Cher.

Em seu Twitter, Mariah fez questão de retribuir o carinho dos três. "Mandando amor de volta para eles (e para Cher também!)", compartilhou.

Anitta critica tímida repercussão no Brasil

Lançada oficialmente no dia 14 de outubro, “Faking Love” já aparece no Top 50 das músicas mais tocadas nas rádios Pop dos EUA. Está mais precisamente na 47ª posição, conforme aponta o site Hits Daily Double.

Apesar de suas músicas ganharem cada vez mais espaço no exterior, Anitta criticou a tímida repercussão no Brasil de sua mais recente performance.

"Tem coisa que não dá pra entender, né? Ontem eu fui a primeira brasileira a cantar e dar entrevista num dos maiores programas do EUA. Hoje tem meia dúzia de gato pingado postando sobre isso no meu país (que são os meus amigos, no caso). Isso não me intrigaria tanto se não fosse um porém: se ontem, ao invés de ter sido a primeira brasileira nesse programa, eu tivesse envolvida em alguma fofoquinha eu tido alguma atitude que desagradou alguém, isso teria se tornado a maior manchete do país. Comentado e postado por tudo e todos. Isso não é curioso?", questionou a cantora, na tarde desta quinta-feira, no Twitter.

Esta não é a primeira vez que Anitta aparece como intérprete das músicas mais tocadas das rádios Pop estadunidenses. Com “Girl From Rio”, ela chegou a alcançar o Top 25, aparecendo também no tradicional programa “American Top 40”, comandado por Ryan Seacrest.

"Inclusive tem mais chances desses Tweets viralizarem do que minha própria apresentação em si. Gente se isso não é muito difícil de entender eu to ficando doida. Fico olhando meus amigos latinos quando fazem algo do tipo, seus países caem pra dentro postando, apoiando, celebrando. Minha eterna gratidão a quem apoia meu trabalho suado. Amo vocês", concluiu Anitta, na linha de postagens.