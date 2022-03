Anitta revela capa e divulga data de lançamento do álbum 'Versions of Me'; confira

A cantora Anitta revelou a capa do disco 'Versions Of Me' nesta quinta-feira (31), o sexto álbum da carreira artística. O novo trabalho, segundo ela, deve ser lançado no dia 12 de abril.

A data de lançamento do álbum foi divulgada logo após o aniversário de 29 anos de Anitta, que comemorou a data em uma viagem de última hora à Tailândia.

Legenda: Anitta divulgou nova capa nesta quinta-feira (31) Foto: reprodução/Twitter

História de vida da cantora

No Instagram, ela falou sobre as fotos que revisitou por conta da data e aproveitou para preparar o terreno para o lançamento.

"Todas as versões de mim. Mesmo depois de milhões de cirurgias plásticas e intervenções... meu interior continua o mesmo. Eu pude ver através de todas as fotos que todos estão postando me desejando feliz aniversário que minha alma guardou todas as coisas importantes que eu tinha desde criança", escreveu.

A artista continuou agradecendo às felicitações que recebeu. "Ainda recebendo todas as mensagens ao redor do mundo. Mundo que eu vim com a certeza de que ia mudar... e não conseguia parar de repetir para minha família quando eu era criança tudo o que está acontecendo agora", completou.

A direção criativa da capa ficou a cargo do artista belga Maxime Quoilin, que já trabalhou com estrelas como Beyoncé, Jay-Z, Rihanna e Miley Cyrus.

