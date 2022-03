Silvia Abravanel, do 'Bom Dia & Cia', é criticada por manipular roleta e diminuir prêmio de criança

A apresentadora Silvia Abravanel, do programa 'Bom Dia & Cia', virou alvo nas redes sociais ao receber críticas por aparentar ter interferido no prêmio de uma criança que participou da atração televisiva nesta quarta-feira (30). Veja:

A criança pedindo algo do Lucas Neto pra Silvia Abravanel. #BomDiaECia pic.twitter.com/D4Tn9RBuYi — Diário (@diariodenovelas) March 30, 2022

A filha do Silvio Santos girou a roleta do programa, que concede prêmio em dinheiro e produtos eletrônicos, para a participação de uma criança, mas teria forçado a parada em um valor abaixo do que poderia ter sido.

Prêmio menor

Por meio de uma ligação, o garoto falou com Silvia e foi questionado sobre o que gostaria de ganhar. De volta, revelou que queria algo do youtuber Luccas Neto, mas foi informado que não havia brinquedos dele no 'Bom Dia & Cia'.

Logo depois, a ligação caiu, mas Silvia ainda assim girou a roleta. No vídeo, é possível ver que a apresentadora pausa o giro na quantia de R$ 400, se despedindo do menino em seguida.

Além das quantias, que vão de R$ 100 a R$ 900, a roda do Bom Dia & Cia tem prêmios como videogames, tablets e notebooks.