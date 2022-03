Ex-panicat Dani Bolina anuncia nascimento da primeira filha

A ex-panicat Dani Bolina deu à luz à primeira filha nesta quarta-feira (30) em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. Em publicação nas redes socias, ela contou que, ao lado do namorado e pai da criança, Thiago Rela, ainda está "em êxtase".

"Estou sem pregar o olho, apaixonada pela minha filha maravilhosa", disse na mesma postagem.

Com toda a empolgação, o casal ainda não decidiu o nome da pequena. "Nada ainda. Temos algumas opções. Porém, não consigo decidir. Ainda tenho tempo", admitiu.

Atualmente, Dani Bolina está vivendo em Miami, ao lado do namorado. A gravidez da primeira filha do casal foi anunciada em setembro do ano passado.

Histórico na TV

A carreira de Dani Bolina começou na televisão no programa 'Pânico na TV', exibido entre 2003 e 2011. Logo depois, integrou o elenco do reality show 'A Fazenda', na Record, e foi repórter no programa 'Tudo é Possível'.

De saída para o SBT, ela fez parte do 'Programa Raul Gil' como uma das entrevistadoras do quadro 'Elas Querem Saber'. Desde 2015, no entanto, está fora das programações televisivas.