Bruce Willis não conseguia memorizar falas em filmagens desde 2020, diz jornal

O ator Bruce Willis enfrentava dificuldade para memorizar falas desde 2020, quando realizava pequenas participações em vários filmes. O artista foi diagnosticado com afasia, distúrbios causados por uma lesão cerebral que afetam as habilidades cognitivas, e família dele interveio para cuidar dele e anunciou a aposentadoria do astro.

Conforme informações do jornal New York Post, profissionais que trabalhavam na produção dessas obras já reparavam que o ator enfrentava dificuldades nos sets de filmagem causadas pela doença.

“Ele estava tendo problemas cognitivos. Todo mundo sabia, o elenco e a equipe. A família dele interveio, e eles se mudaram para cuidar dele”, revelou uma fonte anônima à publicação.

Para minimizar as dificuldades cognitivas o artista estaria usando fones de ouvido, para se comunicar com a produção das obras, além de recorrer a mais a cenas realizadas por dublê.

“Ficou muito evidente que ele estava tendo problemas. Então eles usariam dublês, não apenas para [cenas de] ação, mas para maximizar seu tempo de tela”, detalhou a fonte.

Falas e qualidade reduzidas

Devido aos problemas cognitivos, as falas do ator teriam sido reduzidas nos filmes. Conforme o jornal, em uma das produções todas as cenas envolvendo Willis foram gravadas em apenas três dias, resultando em um tempo menor do ator na tela.

Além disso, a doença ainda estaria causando limitações que estimulavam as equipes cinematográficas realizarem as gravações próximas aos locais em que ele se encontrava, para reduzir os deslocamentos do astro.

As participações decrescentes, o uso de dublês com frequência e a pressa em realizar as gravações teriam resultado na queda das avaliações de algumas desses filmes. Em um mesmo ano, o ator produziu oito filmes criticados pela imprensa especializada.

Antes de deixar as filmagens, o ator teria abandonado vários projetos em andamento ou em fase de pós-produção.

O que é afasia?

Legenda: Problema pode afetar áreas linguagem oral e escrita do paciente Foto: Shutterstock

De acordo com a publicação Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com AVC, do Ministério da Saúde, as afasias são distúrbios que afetam aspectos de conteúdo, forma e uso da linguagem oral e escrita, em relação à expressão e/ou compreensão, como consequência de uma lesão cerebral.

Este distúrbio é observado na expressão de símbolos por meio da comunicação oral, escrita (dislexias e agrafias adquiridas) ou gestual, tratando-se de uma dificuldade do paciente em lidar com elementos linguísticos.

Abordagens terapêuticas sugeridas na intervenção do pacientes

Afasia expressiva

Garantir estimulação auditiva e visual, dentro de um contexto adequado;

Combinar estímulos auditivos e visuais com significação atribuída;

Controlar extensão do estímulo;

Comunicação por meio de palavra-chave, com sequência narrativa;

Usar o gesto e a escrita como auxiliares à expressividade;

Estimular respostas do paciente, garantindo a integração de aferência, processamento e eferência;

Métodos terapêuticos: Terapia melódica; a Comunicação alternativa, com recomendação para atividades funcionais

Compreensiva